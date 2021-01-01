Автомобиль, начиненный тротилом, взорвался возле российской военной базы на северо-востоке Сирии

Аргументы Недели → Армия 13+

1 января 2021, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Минувшей новогодней ночью в районе Тель-Саман на севере провинции Ар-Ракка автомобиль, начинённый тротилом, взорвался вблизи от российского наблюдательного поста. Об этом сообщает портал EADaily, ссылаясь сразу на телеканал «Аль-Арабия» и «Сирийскую обсерваторию прав человека» (SOHR).

Инцидент произошёл на территории, контролируемой формированиями арабо-курдского альянса «Сирийские демократические силы» (СДС, ведущую роль в его составе играют курдские «Отряды народной самообороны»), но там также присутствуют сирийские правительственные войска и подразделения российского военного контингента.

По данным источников SOHR, двое мужчин припарковали начинённый взрывчаткой пикап возле российской базы, а затем подорвали его с помощью устройства дистанционного управления. В заявлении, распространённом ранее в социальных сетях и приписываемом связанной с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России) джихадистской группировке «Хурас ад-Дин» (запрещена в России), утверждается, что боевики именно этого бандформирования стоят за атакой. «Это первая подобная прямая атака на российскую базу на северо-востоке Сирии», — указала SOHR. Министерства обороны России пока не информировало о случившемся. «Хурас ад-Дин» известна своей активностью в провинции Идлиб, но эта группировка очень редко действуют за пределами северо-западного региона арабской республики, констатирует «Аль-Арабия».