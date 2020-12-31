Америка произвела первую партию ядерных боеголовок малой мощности, опасность их применения очень высока

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31 декабря 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В США завершили создание первой партии новейших ядерных боеголовок малой мощности W76-2 для оснащения баллистических ракет, размещаемых на подводных лодках. По мнению экспертного, наличие таких боеголовок на вооружении ВМС США повышают вероятность применения ядерного оружия. Об этом сообщает новостной портал «АННА-Ньюс», ссылаясь на информацию из доклада Национального управления ядерной безопасности Министерства энергетики США.



Партия новейших боеголовок из пятидесяти единиц передана Военно-морским силам США для установки на межконтинентальные баллистические ракеты Trident II (D5), которыми вооружены ракетные подводные крейсера стратегического назначения класса Огайо.



На вооружении американского подводного флота находится четырнадцать подводных лодок класса «Огайо», каждая из них может нести на борту по двадцать четыре межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования Trident II (D5).



Новыми боеголовками планируется оснащать одну или две ракеты на каждой подлодке класса «Огайо». В стандартной комплектации на одну ракету можно устанавливать от восьми до двенадцати таких боеголовок.





Согласно заявлениям американского военного ведомства, новые боеголовки с ядерными зарядами малой мощности необходимы для эффективного сдерживания России, которая обладает большим потенциалом тактического ядерного оружия.