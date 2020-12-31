Первый Ту-160М поднимется в воздух в IV квартале 2021 года

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31 декабря 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Первый опытный образец глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М новой постройки поднимется в воздух в 4-м квартале 2021 года. Об этом в среду сообщило новостное агентство ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В следующем году - новая сборка», - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о ходе работ над Ту-160М. Из его уст стало известно, что новый Ту-160М поднимется в воздух «скорее всего в 4-м квартале 2021 года».

Второй опытный образец Ту-160М проходит наземные испытания на летно-испытательной станции Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова, сообщил источник. «Вторая (машина – ред. АН) на выходе, отрабатывают уже, в цехе... на летно-испытательной станции».

В начале ноября 2020 года глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02. Как сообщили в ОАК, в полете были проверены обновленные системы и бортовое радиоэлектронное оборудование, установленные в ходе модернизации самолета, а также оценена работа нового двигателя НК-32 серии 02.

Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М. 2 февраля первый опытный глубоко модернизированный Ту-160М, созданный на базе строевого Ту-160, впервые поднялся в воздух. Он получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия.