Разведка США утверждает, что Китай платил боевикам за нападения на американских военных в Афганистане

Аргументы Недели → Армия 13+

31 декабря 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Администрация Трампа рассекретила неподтвержденные разведывательные данные, свидетельствующие о том, что китайское правительство предлагало вознаграждение вооруженным оппозиционным организациям в Афганистане за нападение на американские войска, и недавно президент Трамп был проинформирован по этому поводу. Об этом сообщили портал Axios и здание Washington Examiner в среду, ссылаясь на POLITICO.

В материале POLITICO говорится, что советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен проинформировал президента Дональда Трампа о том, что Китай выплачивал бонусы группировкам вооруженной оппозиции за нападения на американских военных в Афганистане. Белый Дом узнал эту информацию 17 декабря 2020 года. Два высокопоставленных должностных лица администрации американского президента по отдельности подтвердили сообщения о рассекреченных разведывательных данных новостной компании, с оговоркой что сведения не получили подтверждения.

Чиновник далее назвал недавние разведывательные данные «слухами» и отсутствием «веских доказательств», говорится в отчете Politico. Эти обвинения в отношении стимулирования китайцами боевиков в Афганистане рассматриваются иначе, чем в отношении Москвы в начале этого года.

США «рассматривают эту разведывательную информацию с осторожностью, но мы очень серьезно относимся к любой разведывательной информации или отчетам, касающимся безопасности американских войск», - заявили официальные лица.

Команда, занимающаяся передачей власти Байдену, стремится узнать «как можно больше об этих обвинениях», - сказал официальный представитель переходного периода, отметив, что новости являются «еще одной иллюстрацией того, почему нам нужно полное сотрудничество» со стороны Пентагона, сообщает Politico.