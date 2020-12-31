Турецкие военные скоро приступят к миротворческой миссии в Карабахе

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31 декабря 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Турция рассчитывает, что Российско-турецкий центр по контролю режима перемирия в Нагорном Карабахе приступит к работе в ближайшее время, заявил 31 декабря президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает новостной портал EADaily, ссылаясь на государственное турецкое информагентство Anadolu.

«Желаю успехов нашим военным, которые будут следить за соблюдением режима перемирия (в Нагорном Карабахе. — Ред.). Надеюсь, что строящийся центр приступит к деятельности в ближайшее время», — с таким напутствием Реджеп Тайип Эрдоган обратился по телефону к турецким офицерам, прибывшим ранее в Азербайджан.

Генерал и 35 офицеров Вооружённых сил Турции будут нести службу в совместном с Россией центре по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, сообщил на этой неделе министр обороны Турции Хулуси Акар. Этот центр может начать функционировать уже в январе 2021 года, он расположится в Агдамском районе.