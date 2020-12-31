Федерация армейской тактической стрельбы в России подвела итоги 2020 года

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31 декабря 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели», Анатолий Жильцов ]

Фото: соцсети

Представители ОФСОО «Федерация армейской тактической стрельбы в России» (ФАТСР) на зум-конференции подвели итоги своей деятельности. В 2020 году состоялась презентация Федерации армейской тактической стрельбы в России с показательными упражнениями в рамках форума Армия 2020 и прошли региональные соревнования по армейскому тактико-стрелковому многоборью (АТСМ). Специалисты ФАТСР разработали учебно-методические программы обучения новому виду спорта. Об этом сообщил генеральный секретарь ФАТСР, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.



Учредители ФАТСР, члены экспертного совета, в числе которых представители спортивных стрелковых федераций, учёные, спортсмены, юристы, журналисты, общественные деятели стрелкового спорта всех регионов России, отметили, что, несмотря на тяжёлую эпидемиологическую обстановку, федерация успешно справилась со своими задачами.



«Большая работа была проделана в части популяризации федерального проекта военно-патриотического воспитания молодёжи, допризывной подготовки юношей к службе в армии. Проводились встречи с воспитанниками суворовских военных училищ и нахимовских венно-морских училищ, а также с учащимися кадетских классов», - подчеркнул генеральный секретарь ФАТСР, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.



По его словам, особое внимание было уделено сегодняшнему российскому оружейному законодательству и культуре обращения с оружием. «Проведены семинары, на которых были определены основы в обучении и в дальнейшем соревновательном процессе в АТСМ - от стрельбы из пневматического оружия до овладения базовыми навыками безопасного обращения с оружием, плюс занятия физической культурой. Обучение проводят сертифицированные тренеры нашей федерации», - рассказал Дмитрий Нестеров.



Участники зум-конференции сошлись во мнении, что стрелковому сообществу не хватает тренеров с профильным образованием. Сегодня ни в одном ВУЗе - ни в гражданском, ни в военном - нет специализированной кафедры по подготовке кадров армейского тактико-стрелкового многоборья. Напомним, что в АТСМ входят и тактико-огневая подготовка и инженерная, и основы комплексной безопасности и медицинские навыки и многое другое. Участники онлайн-встречи также предложили создать корпус инструкторов по разным дисциплинам армейского тактико-стрелкового многоборья. Предложение было поддержано единогласно.





После выступлений директор федерации высокоточной стрельбы России Сергей Горобец поблагодарил организаторов за приглашение. «Со своей стороны будем согласовывать все свои мероприятия и взаимодействовать. Надеюсь, что в следующем году ваши и наши планы мы сможем совместно реализовать хоть в парке Патриот, а если потребуется, то и в любом другом месте. Нужно просто согласовать даты, сроки и что мы делаем, и зачем», - заключил Сергей Горобец.



По итогам совещания сформировали рабочую группу, которая будет организовывать сборы для военнослужащих в парке Патриот в феврале 2021 года и двухдневные соревнования для гражданских лиц в мае 2021 года. Оба мероприятия пройдут в стрелковых галереях МФОЦ парка Патриот (Кубинка, Московская область). Представители Юнармии, ДОСААФ, военно-патриотических клубов, а также юные Росгвардейцы и полицейские изъявили желание начать подготовку своих команд к предстоящим соревнованиям 2021 года и к новому конкурсу «Тактический стрелок» на Армейских играх.





«Организационным комитетом проработана программа Игр 2021 года. Предусмотрено проведение 34 конкурсов, из них 16 - на территории России, в том числе три новых. Это комплекс военно-спортивных стрелковых состязаний «Тактический стрелок» (в его основу легли элементы армейской тактической стрельбы из различного стрелкового оружия), который пройдёт на полигоне Сельцы в Рязанской области. Он проводится в четыре этапа. Состав команды - 10 человек. В настоящее время заявлено две команды», - отметил в одном из своих интервью президент ФАТСР, начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.





