Турция не признает Крым российским, несмотря на сближение с Москвой

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30 декабря 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что отношения его страны с Россией развиваются позитивно, указав, что позиция Анкары в отношении непризнания суверенитета России над Крымским полуостровом не изменилась.

Выступая на пресс-конференции в среду, Чавушоглу сказал: «Наши отношения с Россией развиваются позитивно ... и мы будем поддерживать связь с Россией на следующем этапе». Тут же он оговорился: «Вчера в Сочи мы подтвердили, что наша позиция по Крыму не изменится».

Примечательно, что официальный представитель президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что позиция Турции на Крымском полуострове является одним из камней преткновения в отношениях между Москвой и Анкарой, отметив, что Россия терпеливо передает свое мнение туркам по этому вопросу. Он добавил, что «российско-турецкие отношения выгодны обеим сторонам и основаны на принципах невмешательства во внутренние дела и уважения интересов друг друга».