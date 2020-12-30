Турция не откажется от поддержки ливийского Правительства национального согласия

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30 декабря 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушолу заявил во вторник для прессы, что никто не имеет права просить его страну покинуть Ливию, несмотря на неоднократные призывы международного сообщества и групп внутри страны. Сообщает портал «Аль Масдар Ньюс».

На совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым Чавушоглу подчеркнул, что ни Халифа Хафтар (командующий Ливийской национальной армией), ни какая-либо другая страна не имеет права требовать, чтобы Турция покинула ливийские земли и прекратила поддержку правительства.

Турция была и остается главным сторонником правительства национального согласия, которое базируется в Триполи, которое в настоящее время находится в вооруженном противоречии с ливийским национальным правительством и парламентом, базирующимся в Тобруке.

В минувшие выходные министр обороны Турции Хулуси Акар посетил Ливию, чтобы проинспектировать турецкие войска и встретиться с официальными лицами Правительства национального согласия.

После этого визита египетская политическая делегация отправилась в Триполи для встречи с должностными лицами Правительства национального согласия.

Следует отметить, что визит египетской делегации в Триполи выглядит несколько странно, поскольку Каир является одним из основных покровителей Ливийской национальной армии и ее командующего.