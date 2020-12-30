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В Киеве неизвестные надругались над памятником украинским карателям, терроризировавшим Донбасс

, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Киеве неизвестные надругались над памятником украинским карателям, терроризировавшим Донбасс
Фото: соцсети

Неизвестные в ночь на среду облили краской памятник украинским солдатам участникам карательной акции в Донбассе, установленный в Шевченковском районе Киева вблизи станции метро «Берестейская», сообщается на сайте Министерства в делах ветеранов Украины. Об этом распространило информацию новостное агентство «Интерфакс Украина».

В Минветеранов напомнили, что с 2019 года установлена уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятников, построенных в память нацистских приспешников, якобы борцов за независимость Украины в ХХ веке. Возможно, это оговорка по Фрейду, имелось введу, что памятники возведены не в честь карателей убивших сотни тысяч человек в Бабьем яре и уничтоживших многие мирные деревни в Белоруссии, имеются ввиду убийцы мирного населения Донбасса новейшей кровавой истории Украины.

ША

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