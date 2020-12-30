В Киеве неизвестные надругались над памятником украинским карателям, терроризировавшим Донбасс
30 декабря 2020, 20:07[ «Аргументы Недели» ]
Неизвестные в ночь на среду облили краской памятник украинским солдатам участникам карательной акции в Донбассе, установленный в Шевченковском районе Киева вблизи станции метро «Берестейская», сообщается на сайте Министерства в делах ветеранов Украины. Об этом распространило информацию новостное агентство «Интерфакс Украина».
В Минветеранов напомнили, что с 2019 года установлена уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятников, построенных в память нацистских приспешников, якобы борцов за независимость Украины в ХХ веке. Возможно, это оговорка по Фрейду, имелось введу, что памятники возведены не в честь карателей убивших сотни тысяч человек в Бабьем яре и уничтоживших многие мирные деревни в Белоруссии, имеются ввиду убийцы мирного населения Донбасса новейшей кровавой истории Украины.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.