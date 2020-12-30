Шесть наиболее интересных военных событий уходящего 2020 года

Аргументы Недели → Армия 13+

30 декабря 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Подводя итоги 2020 года, редакция «Аргументов Недели» остановила свой выбор на шести наиболее занимательных событиях. (1) Нешуточные страсти разгорелись вокруг празднования 75-ой годовщины Победы над нацистской Германией. Запад обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, наибольшую активность в этом проявил Вашингтон. Но, в действительности – это США финансировали воссоздание вермахта и, по сути, были организатором той кровопролитной бойни в Европе. (2) В этом году Россия провела масштабные учения своей ядерной триады, да так, что у некоторых политиков на Западе затряслись поджилки. (3) КБ Сухого представило публике первый российский тяжелый ударный дрон «Охотник». (4) Америка сообщила о создании истребителя шестого поколения. (5) В структуре ВДВ создается мобильная дивизия, в которой вместо бронетранспортеров и танков будут использоваться вертолеты. (6) Война в Карабахе сейчас изучается и анализируется, поговорим о том, что нового о ней сказали эксперты.

Запад в этом году превратил празднование 75-летия со дня Победы над нацистами в арену яростных информационных сражений. Размахивая Пактом «Молотова -Риббентропа» Вашингтон и прихлебатели обрушились с обвинениями в адрес Москвы в развязывании Второй мировой войны. Но суть проблемы в том, что именно США были организатором той кровопролитной бойни в Европе. При расследовании любого преступления есть один беспроигрышный ход, надо просто определить кому оно было выгодно. Здесь двух мнений быть не может. Именно США по результатам Второй мировой, а затем и «холодной» войны приобрели ни много, ни мало – мировое господство. Доподлинно известно, что вермахт воссоздавался и вооружался на американские кредиты, а деньги – это кровь войны. Более того, многие бизнесмены из США владели акциями ключевых германских компаний, производивших вооружения, боеприпасы и амуницию для нацистских Вооруженных сил. Зная любовь американской политической элиты к долгосрочному планированию, можно сделать вывод, что Вторая мировая война была частью плана США в достижении доминирования на планете.

Вторым по значению событием этого года, пожалуй, является широкомасштабная тренировка сил ядерной триады России, прошедшая 9 декабря 2020 года в соответствии с планом подготовки ВС РФ. Привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России. Пуски сухопутных МБР проводились с космодрома «Плесецк», АПЛ запустила ракеты «Булава», находясь в подводном положении, из акватории Баренцева моря, самолеты Ту-160 и Ту-95МС были подняты с аэродромов «Энгельс» и «Украинка». Учебные удары стратегических средств поражения осуществлены по полигонам «Кура» и «Пембой». Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» 14 ноября 2015 года произвел залповую стрельбу из подводного положения баллистическими ракетами «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. В довершение всему МО РФ сообщило, что до конца этого года полк 13-ой дивизии РВСН будет полностью перевооружен на новейший стратегический ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым управляемым боевым блоком.

Примечательно, что в этом году Россия смогла поднять в небо свой первый тяжелый ударный беспилотный (сверхзвуковой и малозаметный для радаров) летательный аппарат С-70 «Охотник» и даже были проведены испытания его ракет класса «воздух - воздух». Планируется на этой же платформе размещать ракеты класса «воздух - поверхность». Такой дрон составит серьезную конкуренция американским, израильским и турецким БПЛА.

На четвертое место по значимости стоит поставить информацию о создании в США истребителя шестого поколения. Проект засекречен, о нем появляются лишь отрывочные сведения. Пока известно, что его электронная начинка будет включать искусственный интеллект. Так же сообщается, что прототип этого истребителя прошел первые летные испытания.

Пятым по значению событием, пожалуй, является решение о создании десантно-штурмовых соединений нового типа. Вероятно, что вместо сухопутной бронетехники в них будут использоваться вертолеты. Если говорить честно, здесь ничего нового нет, эту концепцию применяли США еще в начале 1960-х. В составе советских ВС были образованы десантно штурмовые бригады ДШБ.

Таким войскам при выполнении сухопутных боевых задач не будут мешать естественные и искусственные препятствия, распутица, рельеф местности и инженерные заграждения. Однако, использование даже модернизированных вертолетов Ми-8 АМТШ-ВН вместо бронетранспортеров, это, к сожалению – вчерашний день. Корпус морской пехоты США уже продвинулся несколько дальше и создает формирования, посаженные на конвертопланы, обладающие рядом преимуществ над вертолетами, как штурмовые транспортные средства. А ударным геликоптерам вполне можно отвести роль танков. Но, придется еще создавать самолеты огневой поддержки типа американских АС-130.

Напоследок мы оставили осеннюю карабахскую кампанию. В ходе боевых действий стороны всячески скрывали истинную информации о положении дел на фронте и потерях. Только сейчас начинают всплывать некоторые неутешительные факты.

Ереван оценивал потери армянских сил в чуть более тысячи человек убитыми, на деле они оказались в разы больше. Азербайджан пока не раскрывает уровень своего урона. Сведения о заблаговременной подготовке Баку к войне с помощью Турции и Израиля уже облетели все мировые издания. Оказывается, об этом до 27 сентября не знали только в Ереване.

Впрочем, есть информация, о том, что Пашинян был предупрежден из штаба ОДКБ о грядущей войне, но никак на это не отреагировал. От превентивных действий, также предложенных ОДКБ, он отказался. Эксперты считают, что поражение армянских сил в Карабахе стало следствием отдаления Армении от России, которое наблюдалась в течение последних двух лет.

Другой причиной стала неготовность армянских Вооруженных сил к войне. Учитывая, что госбюджет Армерии явно не может соревноваться с финансовыми возможностями Азербайджана, можно с уверенностью говорить, что гонку вооружений Ереван проиграл бы в любом случае, даже если бы вовремя занялся подготовкой своей армии. Его ставка на США оказалась ошибочной, Штатам нужна кроткая, сговорчивая, зависящая от их помощи Армения, а не строптивый союзник. Поэтому поражение армян в Карабахе американские политики рассматривали, как выгодную для себя ситуацию. Вмешательство России несколько нарушило планы Вашингтона. Тот факт, что Пашинян все же остается во власти, указывает на продолжающуюся активную деятельность Запада, направленную на полное выдавливание России из Закавказья.