Пентагон планирует в 2021 году создать единую сеть управления и обмена данными для всех ВС США

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29 декабря 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

ВВС и армия США могут начать крупные эксперименты с новыми системами вооружения, объединенными централизованной сетью управления уже в марте 2021 года. Об этом сообщает портал FoxBusiness, ссылаясь на материалы издания Air Force Times.

Начальник штаба Армии (сухопутных сил) генерал Джеймс К. МакКонвилл и начальник штаба ВВС генерал Чарльз К. Браун-младший 29 сентября подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве для разработки Объединенной общедоменной сети управления и контроля или CJADC2.

Согласно концепции CJADC2, каждый из шести видов вооруженных сил планирует соединить датчики боевых единиц и командные узлы в «ячеистой сети», чтобы помочь командирам быстрее принимать обоснованные решения на поле боя.

Каждому виду ВС, включая недавно сформированные Космические силы, поручено обеспечить общую совместимость их коммуникаций, сетей и систем искусственного интеллекта друг с другом для успешного обмена и доступа к данным, разведке и разведывательной информации. «Главные проблемы будущего боя — это скорость и масштаб», - сказал заместитель начальника штаба армии генерал-лейтенант Чарльз Флинн. «Будущий бой будет намного быстрее, и у объединённых сил будет больше сенсоров и боевых единиц. (Он будет – «АН») распространяться более широко, чем когда-либо прежде».