На корвете «Гремящий», построенном на Северной верфи, поднят Андреевский флаг

Аргументы Недели → Армия 13+

29 декабря 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сегодня на Судостроительном заводе «Северная верфь» состоялась церемония подъема Военно-морского флага на головном корвете «Гремящий» проекта 20385. На мероприятии присутствовал главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов. Корабль войдет в состав Тихоокеанского флота. Об этом сообщает пресс-службы судостроительного предприятия.



Корвет проекта 20385 предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. На «Гремящем» размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы, ангар для вертолета Ка-27.

В отечественном Военно-морском флоте более 250 лет несут службу корабли с именем «Гремящий». Нынешний «Гремящий» - пятый, построенный на стапелях верфи. Самый знаменитый из них - эсминец «Гремящий», который в Великую Отечественную войну воевал в составе Северного флота. Он прошел в боях 60 тысяч миль, отразил 112 налетов вражеской авиации, уничтожив 14 и повредив 23 самолета. Принял участие в проводке 39 союзных и 24 отечественных полярный конвоев. В 1943 году удостоен звания Гвардейского.