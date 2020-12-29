Украина окончательно порвала с «русским миром» и видит свой путь, как часть Запада

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29 декабря 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев способен найти компромиссы для мира с Россией, однако подчеркивает, что Незалежная окончательно порвала с «русским миром» и видит свой путь, как часть Запада. Об этом сообщает агентство «Интерфакс Украина».

В интервью немецкому изданию Internationale Politik, отвечая на вопрос о том, что «предлагаемые украинские и российские условия мирного соглашения по-прежнему кажутся несовместимыми», Кулеба сказал: «Это искусство дипломатии. В истории есть много примеров того, как страны с несовместимыми позициями, наконец, пришли к соглашению спустя долгое время».

«Но мы ни в коем случае не отступим от двух основополагающих принципов. Во-первых, Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса. А во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с «русским миром» окончательный. Все остальное - вопрос времени и дипломатии», - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

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Такой подход киевского руководства к истории своей страны и к тому, что большая часть украинского населения связана родственными узами с Россией может привести только к большим потрясениям и расколу Незалежной. Попытки Киевских умельцев и псевдоученых переписывать историю под диктовку Запада вряд ли увенчаются успехом, они имеют лишь временный эффект. Конечно же Вашингтон и его союзники продолжат политику раскола в отношении народов, чьи общие корни уходят в древность во времена Киевской Руси. Это процесс длится с 1254 года, когда великий князь русский Даниил Галицкий стал королем по соизволению Ватикана, продолжился после Брестской унии 1596 года, означавшей образование униатской церкви в западных землях некогда киевской Руси. Жесткой украинизацией западного русского населения занялась Вена в начале Первой мировой войны, затем эту работу продолжили немецкие оккупационные власти. Их дело подхватили политики и пропагандисты нацистов и украинских националистов, а затем уже в начале 90-х годов продолжили их потомки, на деньги выделенные для этих целей Америкой. Только до 2014 года Госдепом США было потрачено на взращивание антироссийской Украины боле 5 млрд. долл., по признанию высокопоставленного чиновника американского внешнеполитического ведомства Виктории Нуланд.

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