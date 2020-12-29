Десантники Ивановской дивизии завершают год на учениях

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29 декабря 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На территории Ивановской, Костромской и Ярославской областей завершается двухстороннее ротное тактическое учение парашютно-десантных подразделений гвардейского Ивановского соединения ВДВ. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

В рамках маневров подразделения парашютистов совершили марш на аэродром погрузки Северный в городе Иваново, после чего провели высадку воздушного тактического десанта парашютным способом на площадку приземления Будихино в Костромской области.

После захвата площадки приземления десантники завершат переброску войск комбинированным способом (на штатной технике и самолетами Ил-76) в район проведения учения на полигон Песочное, расположенный в Ярославской области.

На втором этапе маневров гвардейцам-десантникам предстоит захватить условный объект, перейти к обороне, уничтожая условного противника из вооружения боевых машин десанта БМД-2, стрелкового оружия и гранатометов. В данных учениях задействовано свыше 500 десантников, 12 единиц боевой техники, а также самолеты военно-транспортной авиации Ил-76.