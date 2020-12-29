Офицеры зенитчики ЦВО борются за первенство по своей специальности

Аргументы Недели → Армия 13+

29 декабря 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В соединениях и воинских частях 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) стартовал первый этап конкурса имени Героя Советского Союза полковника Е.Б. Дерновского по полевой выучке командиров зенитных ракетных дивизионов.

Конкурс проходит на базе соединений, дислоцированных в Кемеровской области и Алтайском крае. В ходе мероприятий командиры зенитных ракетных дивизионов продемонстрируют свои навыки в управлении огнем, выполнят нормативы по технической, тактической, специальной, физической, огневой подготовкам. Также в программу состязаний включены задачи по уничтожению воздушных целей условного противника. Конкурс продлится в течение трех дней. По итогам состязаний лучшие офицеры примут участие в армейском этапе соревнований.

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.