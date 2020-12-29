Иран готов к запуску своего второго спутника

Аргументы Недели → Армия 13+

29 декабря 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Президент Иранского университета науки и промышленности Джаббар Али Закри объявил, что второй спутник «Зафар 2», произведенный в стенах возглавляемого им научно-исследовательского заведения, готов к запуску.

Закри отметил, что Ирану требуется непродолжительное время на создание орбитальных аппаратов от 18 до 24 месяцев. Из его слов стало известно также, что Иранский научно-промышленный университет подготовил второй спутник семейства «Зафар», который готов к запуску на околоземную орбиту. Эти работы ведутся университетом по контракту с Минсвязи Ирана. Производство и запуск этих спутников осуществляется не смотря на негативно-саркастическую реакцию Вашингтона.