Иран готов к запуску своего второго спутника

Президент Иранского университета науки и промышленности Джаббар Али Закри объявил, что второй спутник «Зафар 2», произведенный в стенах возглавляемого им научно-исследовательского заведения, готов к запуску.
Закри отметил, что Ирану требуется непродолжительное время на создание орбитальных аппаратов от 18 до 24 месяцев. Из его слов стало известно также, что Иранский научно-промышленный университет подготовил второй спутник семейства «Зафар», который готов к запуску на околоземную орбиту. Эти работы ведутся университетом по контракту с Минсвязи Ирана. Производство и запуск этих спутников осуществляется не смотря на негативно-саркастическую реакцию Вашингтона.
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