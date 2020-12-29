Украинская военная разведка обвиняет ФСБ РФ в подготовке ликвидации начальника ГУР ВСУ

Аргументы Недели → Армия 13+

29 декабря 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

По информации украинской спецслужбы бывшие офицеры СБУ, перешедшие на сторону РФ и работающие сейчас в ФСБ России, готовят покушение на начальника Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. В качестве доказательства в ГУР выложили аудиозапись разговора двух лиц, представленных в ГУР, как офицеров ФСБ. Об этом сообщает новостной портал EADaily, ссылаясь на пресс-службу ГУР ВСУ.

Разговор на представленной записи идет на русском языке, речь о ликвидации начальника ГУР ВСУ. Украинские разведчики назвали и имена говоривших: это 47-летний Александр Склянко и 42-летний Николай Черных. Сразу стоит отметить, что оба лица несколько староваты для оперативной работы. Украинцы сообщают, что до 2014 года Черных якобы работал в Главном управлении СБУ по Автономной республике Крым, замначальника отдела контрразведывательной защиты государства в сфере информационной безопасности, занимался предотвращением киберпреступлений. Склянко в тот период был непосредственным начальником Черных.

«Украина имеет немало примеров предательства со стороны бывших офицеров украинских спецслужб. Военная разведка в последний раз напоминает этим предателям, а также всем российским военным преступникам о неминуемости наказания за их злодеяния», — таким образом в ГУР ВСУ высказали свою угрозу в отношении тех, кто переметнулся на российскую сторону.

Похоже, главным в этом сообщении пресс-службы ГУР ВСУ является предупреждение ко всем военным перебежчикам, кто оказался после весны 2014 года в рядах Вооруженных сил и спецслужб России. Сам разговор двух пенсионеров это только надуманный предлог, который не соответствует реальности. А возрастание самоуверенности украинской военной разведки и ВСУ скорее всего связано с приходом на пост президента США Джо Байдена, который в бытность Барака Обамы, по сути, осуществлял внешнее управление Украиной, при нем Петр Порошенко выполнял роль зицпредседателя.