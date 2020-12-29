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США ускоряют программу подготовки КМП и ВМС для достижения своих целей в Арктике

, 12:49 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

США ускоряют программу подготовки КМП и ВМС для достижения своих целей в Арктике
Фото: соцсети

Американский военный эксперт Крис Осборн подготовил «аналитический материал» о способности США успешно побеждать ВС России в Арктике. Уже начало статьи редактора National Interest Криса Осборна, посвященная возможностям американского воинства успешно действовать за северным полярным кругом, звучит несколько забавно. Он пишет: «Конечно, никто не желает открывать огонь из стрелкового оружия в непосредственной близости от белых медведей и пингвинов…». Редактору столь уважаемого издания все же неплохо было бы знать, что в Арктике пингвины не водятся.
Далее Осборн указывает, что многие армии различных стран мира значительно усиливают свои военные экзерциции в арктической зоне». И опять сей американский эксперт сел в лужу. Если уж говорить правду, то не так много армий мира упражняются в военных действиях за полярным кругом, их в прямом смысле можно пересчитать по пальцам: Россия, Канада, США и некоторые страны западной Европы, чьи силы с учетом их малочисленности должно объединить под флагом «НАТО и партнеры».

Не утруждая себя причинами, пристального внимания Пентагона к арктической зоне Осборн сразу же перешел к описанию военных учений , которые по его мнению, позволили американским военным достичь вышнего уровня боевого мастерства, связанного с действиями в условиях экстремального холода. Для начала, все же, скажу, чем так заинтересованы американцы в Арктике, вдруг кто-то об этом еще не знает. Так вот, США привлекает этот регион богатыми на полезные ископаемые недрами и возможностью оккупировать российский крайний север и, следственно, в свое распоряжение его богатые минералами недра и северный морской путь.

Осборн указывает, что Пентагон, лишь обеспокоен зачастившими визитами мифических многочисленных армий за полярный круг и особенно российским военным присутствием в российской же Арктике. Поэтому американское военное ведомство сделало упор на боевую учебу своих формирований в этом регионе. В статье Осборна указанно: «Подразделения Корпуса морской пехоты (КМП) США недавно завершили амбициозную арктическую совместную учебно-боевую операцию с норвежскими военными под названием Exercise Reindeer II». Что было направлено «на улучшение оперативной совместимости и усовершенствования совместной тактики ведения войны в условиях холодной погоды».

США ускоряют программу подготовки КМП и ВМС для достижения своих целей в Арктике

«Морские пехотинцы и матросы научились выживать, существовать и сражаться в условиях начала арктической зимы», - отметил в отчете морской пехоты подполковник Райан Гординье, командир 3-го батальона 6-го полка КМП.
Согласно этому же документу, в январе 2021 года все тот же 3-й батальон 6-го полка КМП вернется в Норвегию в составе маневров MRF-E, в которых будет задействовано примерно тысячя морских пехотинцев и матросов. Естественно все эти экзерциции направлены на сдерживания России, которая» по мнению американцев, агрессивно развертывает свои силы на своей территории. Более того почему-то именно действуя в Норвегии, за тысячи километров от своих границ США устанавливают стратегический баланс в арктическом регионе.

Оказывается, и «ВМС США обновили свою арктическую дорожную карту и призвали к новому уровню научных и технологических исследований в отношении перспектив создания устойчивых к суровым погодным условиям систем вооружений. Управление военно-морских исследований (ONR) и другие обслуживающие организации внимательно изучают способы создания оружия, датчиков и корпусов кораблей, способных эффективно функционировать при чрезвычайно опасных температурах».

США ускоряют программу подготовки КМП и ВМС для достижения своих целей в Арктике

Далее сообщается, что «ONR также использовала объединенные в общую сеть управления подводные дроны для изучения водной толщи Арктики с целью лучшего понимания колебаний температуры и их влияния на военные операции». Все это становится все более актуальным для Пентагона в последние годы, учитывая тревожные темпы таяния льда, определенные арктическими и климатическими экспертами. Считалось, что к 2030-м годам американские военные должны будут действовать гораздо более активно в Арктике, однако темпы открытия новых водных путей из-за потепления воды и таяния льда заставляют ВМС США несколько скорректировать свои планы на более активную работу в регионе. «По мере того, как вода нагревается и лед тает, в Арктике открываются новые водные пути, создавая новые стратегические возможности для многих стран, которые теперь увеличивают свой интерес к оказанию влияния из Арктики или внутри нее, - пишет Крис Осборн. Суть сказанного сводится к тому, что Америка банально желает контролировать Северный морской путь.

Не смотря на явные ошибки в изложении, Крис Осборн все же сообщим много интересного в своем материале, о чем, бесспорно, есть повод задуматься. Агрессивность США нарастает по экспоненте и это связано с подготовкой к грядущим войнам за ресурсы.

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