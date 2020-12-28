Чем угрожает РФ новая американская военная политика Джо Байдена

Аргументы Недели → Армия 13+

28 декабря 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Китайские аналитики считают, что новый американский президент Джо Байден после инаугурации вернется к политике сотрудничества по отношению к КНР, во всяком случае значительно смягчит санкционное давление на Поднебесную. Этот вывод следует из высказываний многих противников Дональда Трампа в американском политическом истеблишменте. Ожидается изменения не только в экономическом сегменте взаимоотношений двух стран, но и в военном.

Администрация Трампа коренным образом изменила политику США в отношении Китая, что имеет явные последствия для военной сферы и безопасности. За последние четыре года США предприняли серьезное военное давление, нацеленное на Китай. По нению экспертов из Поднебесной - администрация Байдена может принять военную политику «осторожного сдерживания» в отношении Китая. Эта политика будет иметь две важные особенности. Во-первых, сдерживание или хеджирование китайской военной модернизации станет приоритетом в повестке дня команды нового президента США. Это определяется американским восприятием военного развития Китая. В последние годы США стали все более серьезно относиться к военной модернизации НОАК и к изменениям в военном балансе между Америкой и Китаем. В отчете Минобороны США о военной мощи Китая за 2019 год и за 2020 год обсуждались быстрые прорывы в различных системах китайской военной модернизации.

Вашингтон опасается самой возможности возникновения баланса в военной мощи США с Китаем, особенно в западной части Тихого океана, что угрожает региональному доминированию Америки. В этой связи для Вашингтона крайне важно сдерживать стремительное военное развитие КНР. Эксперты в Пекине, в свою очередь, допускают, что администрация Байдена, скорее всего, продолжит политику Трампа и сделает сдерживание в своей военной стратегии приоритетом. Ставка будет сделана на развитие технологий и военно-политических блоков. В своих рассуждениях китайцы допускают, также, что администрация Байдена все же пойдет на возобновление двустороннего военного диалога на всех уровнях. Во всяком случае делается упор на то, что Байден во время своей выборной кампании не раз заявлял, что Китай является «скорее конкурентом, чем угрозой», а это указывает на желание учитывать военное соперничество с Китаем при управлении конкуренцией. Кандидаты в американский правительственный блок, ответственный за государственную безопасность Тони Блинкен, Джейк Салливан и Ллойд Остин, все бывшие должностные лица администрации Обамы, придерживающиеся политических взглядов, аналогичных взглядам самого Байдена. Они выступают за осторожность в отношении использования военных средств, что может добавить элемент осторожности к американскому взгляду на военные трения и риски.

В своем поздравительном послании Байдену по случаю его избрания президент Си Цзиньпин подтвердил дух отсутствия конфликтов, противостояния, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества и выступил за здоровое и стабильное развитие отношений между США и КНР. Он выразил надежду, что американская сторона вновь признает важность стабильного взаимодействия Китая и Америки.

Такой прогноз вряд ли может обрадовать Москву, поскольку она теряет Пекин как вынужденного союзника, жестко промотивированного агрессивной антикитайской политикой Трампа. Круг возможных друзей в этом случае, для Кремля значительно сужается. К тому же, при возвращении США к ядерной сделке с Ираном, наверняка будет попытка со стороны Вашингтона вбить клин между Тегераном и Москвой. Российскому политическому руководству стоит готовится к дальнейшим усилиям Белого Дома связанным с блокадой РФ политической, эконмической и военной.