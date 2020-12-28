Украина продолжает сливать США советские военные технологии

Аргументы Недели → Армия 13+

28 декабря 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Директор НИИ «Квант-Радиолокация» в эксклюзивном интервью Defense Express сообщил, что Украина поставила для американских военных многофункциональную военно-морскую радиолокационную систему. Киев продолжает «сливать» советские военные разработки и технологии, доставшиеся ему от СССР, по сути он помогает Америке вести подготовку к войне против РФ и КНР.

«В прошлом году мы, кстати, поставили ту же (РЛС - «АН») «Минерал-ME» в США. Вероятно, она им нужна для оценки противника, поскольку и России, и Китаю удалось наладить производство непосредственных аналогов этой станции, что свидетельствует об актуальности продукта», - сказал в интервью Defense Express Эдуард Касапов. «Минерал-ME» — это многофункциональная РЛС, предназначена для воздушного и надводного наблюдения и одновременного сопровождения нескольких целей, объемного поиска и наведения нескольких ракет.

По данным российского государственного концерна «Рособоронэкспорт», РЛС "Минерал-МЭ" предназначена для наблюдения с поверхности, загоризонтного раннего обнаружение и сопровождение надводных целей, автоматического приема и обработки информации о наземной обстановке с носителей, оснащенных сопряженными системами, для приема и обработки информации, поступающей из внешних источников (командные автоматизированные системы управления, посты наблюдения); для контроля совместных действий платформ, оснащенных сопряженными системами, для формирования и выдачи данных целеуказания по надводным целям системам управления ракетным оружием - корабельным и наземным ракетным комплексам, системам корабельной артиллерии и торпедного вооружения. Дальность обнаружения цели у данной РЛС размером с эсминец: в активном режиме до 250 км, в пассивном - от 80 до 450 км.

Радиолокационные системы «Минерал-МЕ» установлены на российских военных кораблях и на эсминцах типа «Современный», проданных Китаю, а также Китай закупил дополнительные комплекты для своих эсминцев. Китай также разработал собственный вариант этой радиолокационной системы, получивший название Type 366.

Более того, современный российский ракетный комплекс береговой обороны «Бал» с противокорабельными ракетами Х-35 также использует аналогичные радиолокационные системы. Кроме того, ранее, в ноябре 2020 года, Министерство обороны США заключило контракт с украинской компанией «Искра», входящей в «Укроборонпром», на поставку новой радиолокационной системы. В недавнем интервью Opk.com.ua главный конструктор «Искры» Дмитрий Семенов сообщил, что несколько дней назад был подписан еще один контракт на поставку в США радаров, «разработанных» украинской компанией, по сути являющихся аналогами советских РЛС, состоящих сейчас на вооружении ВС РФ.