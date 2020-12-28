Корабли США вряд ли отважатся нарушать российские границы после угрозы ВМФ РФ открывать огонь на поражение

Аргументы Недели → Армия 13+

28 декабря 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

ВМС США прекратили провоцировать ВМФ РФ после угрозы открыть огонь на поражение. США сами вынудили Россию обнажить меч, которого боится весь Запад. Военное командование России разрешило флоту открывать огонь на поражение по кораблям США, зашедшим без разрешения в российские территориальные воды. Больше американцы не посмеют устраивать провокации у морских границ, пишет китайский информационный портал Sohu.

Речь идёт о недавнем инциденте с кораблём ВМС США «Джон Маккейн», который в нарушении всех норм международного права вторгся в территориальные воды Российской Федерации в районе залива Петра Великого. Угроза тарана принудила американский военный корабль уйти из российских вод. После этого руководство Вооруженных сил России отдало новый приказ, согласно которому российские корабли могут открывать прицельный огонь по американским кораблям, нарушившим границы страны. По мнению китайского издания, США сами вынудили Россию «обнажить меч, которого боится весь Запад». Кремль сделал из произошедшего верные выводы и послал четкий сигнал, который нельзя игнорировать.