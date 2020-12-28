В грозном боевики убили двоих сотрудников полиции

Двое сотрудников ППС убиты при нападении боевиков в Грозном на перекрёстке возле улицы Мира, сообщает новостной портал EADaily, ссылаясь на информацию, поступившую от Baza.
Как уточняет телеграм-канал «Опер слил», в Грозном у дома Моды в 14.15 мск произошло нападение на сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Двое нападавших были вооружены ножами, один из них ликвидирован на месте.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.