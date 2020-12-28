В грозном боевики убили двоих сотрудников полиции

Аргументы Недели → Армия 13+

28 декабря 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Двое сотрудников ППС убиты при нападении боевиков в Грозном на перекрёстке возле улицы Мира, сообщает новостной портал EADaily, ссылаясь на информацию, поступившую от Baza.

Как уточняет телеграм-канал «Опер слил», в Грозном у дома Моды в 14.15 мск произошло нападение на сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Двое нападавших были вооружены ножами, один из них ликвидирован на месте.