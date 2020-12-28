Украине грозит распад, если она продолжит вести прежнюю политику

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28 декабря 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Украина может лишиться еще нескольких регионов, заявил бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль. Об этом сообщает новостной портал «АННА-Ньюс».

«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все. Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», – заявил Геннадий Москаль. В общем, он перечислил все области, которые некогда входили в состав Новороссийской губернии. Исключение в данном списке представляет только Харьков. О потере Украиной своих территорий предсказывают и другие общественные и политические деятели.

«В случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей», — ранее заявлял экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. Однако он не уточнил, каких именно. «Украине грозит распад, если страна продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас», — считает политолог Павел Рудяков.