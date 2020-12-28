Информации и патронов много не бывает – Минобороны России публикует календари на 2021 год

Аргументы Недели → Армия 13+

28 декабря 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Минобороны России опубликовало календари на 2021 год, на страницах которых изображены последние достижения российского оборонно-промышленного комплекса и фотографии бойцов специальных подразделений в ходе реальной боевой работы. Об этом сообщает ДИМК РФ.

Календарь под названием «Информации и патронов много не бывает» позволит читателям проникнуться простой и лаконичной мудростью специальных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Так, например, открыв в августе этот календарь, каждый желающий сможет узнать, почему же российский спецназ так эффективен и по праву считается одним из лучших ведь слоган, написанный на этой странице, говорит сам за себя – «Сложные задачи выполняем немедленно, невозможные чуть позже».

Краткие, юмористические и прагматичные слоганы, которыми Минобороны поделилось на страницах календаря, зарядит боевым настроем и хорошим настроением.

Второй календарь рассказывает о новейшей российской военной технике. «Поражая цели и воображение» этот слоган на протяжении уже нескольких лет действительно относится к образцам российской военной техники. Впервые, на страницах календаря, Минобороны России показывает изображение разведывательно-ударного комплекса БПЛА «Иноходец», а также красоту таких образцов техники, поступающей на вооружение российской армии как многофункциональный истребитель Су-57, боевая машина поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор», тяжелая БМП «Армата» Т-15 и др.