МО Азербайджана обустраивает военные городки в Карабахе

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27 декабря 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Минобороны Азербайджана в срочном порядке занялось обустройством мест размещения личного состава в недавно приобретенных районах Нагорного Карабаха, улучшению социально-бытовых условий в этих частях и организации службы войск.

«В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего, постоянно уделяющего внимание военнослужащим, для обеспечения проживания, питания были закуплены различные модульные сооружения, оснащенные самым современным оборудованием, предназначенным для использования в полевых условиях», - сказали 27 декабря в военном ведомстве.

Министр обороны Закир Гасанов проинспектировал каркасно-тентовые сооружения, приобретенные для подразделений, дислоцированных на занятых азербайджанской армией территории Нагорного Карабаха.

Для военнослужащих, проходящих службу в суровых климатических условиях, будут установлены контейнеры и палатки различных размеров, приспособленные под казармы, столовые, отдельные кухни и посудомойку, а также оружейные комнаты и малогабаритные интегрированные ванные и санитарные узлы.