Девятая ударная авианосная корабельная группа ВМС США будет развернута в 2021 году в западной части Тихого океана

Аргументы Недели → Армия 13+

27 декабря 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Атомный авианосец USS Theodore Roosevelt (CVN-71) вместе с военными кораблями девятой ударной авианосной группы (Carrier Strike Group 9 – CSG 9) будет находится в Индо-Тихоокеанском регионе в 2021 году, близ берегов Китая. Об этом сообщило издание Business Times.

Ранее ожидалось, что девятая авианосная ударная группа будет направлена в Ближневосточный регион на усиления другой CSG, где флагманом является авианосец USS Nimitz (CVN-68). Планы командования американских ВМС были слегка подкорректированы и соединение кораблей во главе с USS Theodore Roosevelt направят патрулировать воды западной части Тихого океана вместе с авианосцем USS Ronald Reagan (CVN-76) и его ударной группой. Ранее USS Theodore Roosevelt находился в японском порту Йокосука, Япония. Но оттуда корабли всей ударную группу убрали, из-за вспышки COVID-19 на борту авианосца. Тогда заболели1200 из 4800 моряков, один из них умер от болезни. Пилоты авиакрыла девятой ударной корабельной группы находятся на карантине с середины ноября, чтобы предотвратить новую вспышку коронавируса.

В состав девятой ударной авианосной группы входят: ракетный крейсер USS Bunker Hill (DDG-52), эсминец USS Russell (DDG-59), эсминец USS John Finn (DDG-113) и другие корабли, а также 11-е авиакрыло (авиаполк).