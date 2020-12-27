ВМС США для ведения морской разведки будут использовать подводные лодки-роботы

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27 декабря 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Пентагон для ведения морской разведки планирует использовать автономную подводную лодку «Snakehead LDUUV» (Большой водоизмещающий беспилотный подводный аппарат). Эти роботы будут включены в «Первую эскадру беспилотных подводных аппаратов» (UUV Squadron-1 или UUVRON 1). Это специализированное соединение подводных дронов ВМС создается, для выполнения шпионских миссий по всему миру. Об этом сообщает издание Business Times.

Дрон UUVRON-1 будет работать в паре с USS Jimmy Carter (SSN-23), подводной лодкой класса Seawolf, которая была преобразована в «субмарину-шпион», и беспилотными подводными аппаратами (UUV) из подразделения «Detachment Undersea Research and Development». На минувших выходных ВМС США опубликовали окончательный запрос требований (RFP) для своей программы Snakehead LDUUV Phase 2, это будет крупнейшая из беспилотных систем, запускаемых с подводных лодок.

Первый дрон Snakehead, изготовленный в рамках фазы 1 проекта начнет испытания в 2021 году. Но, для боевого применения предназначены только LDUUV, построенные в рамках фазы 2. Snakehead это многоцелевой подводный дрон с длительным сроком службы, запускаемый с подводных лодок. Его электроника и бортовые системы должны «обеспечить управление и контроль, навигацию, автономность, ситуационную осведомленность, основные коммуникации, распределение энергии, требуемую мощность двигателя, контроль движения и маневрирование». Аппарат снабжен большим количеством сенсоров, предназначенных для ведения разведки.