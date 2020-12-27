Пашинян проигнорировал предупреждение о начале войны, поступившее из ОДКБ

Аргументы Недели → Армия 13+

27 декабря 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян утверждает, что за 26 дней до начала последней войны в Нагорном Карабахе власти Армении получили секретный документ от ОДКБ, в котором содержалось предупреждение о предстоящей войне, ее характере, а также предложение запросить помощь союзников в превентивном режиме. Об этом сообщает новостной портал EADaily.

«За 26 дней до начала войны генсек ОДКБ Станислав Зась направил письмо секретарю Совбеза Армении Армену Григоряну, к которому приложил пакет документов с предложением провести военно-штабные учения в рамках ОДКБ. В сценарии учений описывалась война, к которой должна готовиться Армения, и призвал до начала войны обратиться в ОДКБ», — заявил Минасян. По его словам, в письме говорилось, что в Армении с 2019 года действуют тайные агентурные сети, состоящие из террористов, которые готовились к проведению во время войны информационных и военных терактов. Подчеркивалось, что с 2018 года военный баланс был нарушен в пользу Азербайджана, а позиционные уступки в Нахичевани «создали стратегические проблемы для безопасности Армении и Арцаха».

«В том же документе было описано, что Армения уже два года проигрывает информационную и дипломатическую войну и ее ждет позорное поражение. В том же письме было написано, что с учетом всех проблем Армения и Арцах будут сражаться против Азербайджана и Турции и две эти страны привлекут наемников-террористов из Сирии», — заявил Минасян, подчеркнув, что Никол Пашинян «знал, что произойдет».

«Письмо и приложенные к нему документы были дипломатическим предупреждением, которое сбылось почти на 99%. Это было прямым мессиджем агентурным властям Армении — обратитесь к ОДКБ, поскольку это случится, и вы не справитесь с этим», — говорит Минасян.

Почему же власти Армении не обратились за помощью в ОДКБ, задается он вопросом.

Стоит напомнить, что во время 44-дневной войны призывы в адрес Никола Пашиняна обратиться за помощью в ОДКБ звучали со всех сторон, но армянский премьер только под занавес войны обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с предложением начать консультации, когда уже было слишком поздно.

Вопрос относительно не востребованности ОДКБ Ереваном поднимался и до последней карабахской войны. Необходимо сказать, что в армянских кругах, особенно имеющих отношение к диаспоре в США, есть силы, последовательно под диктовку Запада подтачивающие авторитет оборонного блока в глазах населения Армении. Как в свое время писало EADaily со ссылкой на собственные источники, приставленные к премьер-министру Армении Николу Пашиняну советники из США целенаправленно и методично разрушали доверие армянского общества к ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности — ред.), подрывая тем самым основы национальной безопасности союзнической для России республики.