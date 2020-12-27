БПЛА «Охотник» испытал оружие воздушного боя

Аргументы Недели → Армия 13+

27 декабря 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» на учениях в 2021 году впервые применит оружие по воздушными мишеням, сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли.

«Первые пуски ракет с борта БПЛА «Охотник» планируются на вторую половину 2021 года. Речь идет о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух — воздух», которые ранее были отработаны на Су-57. Предусмотрены пуски по реальными воздушным мишеням», — сказал собеседник агентства.

По его словам, также запланированы испытания «Охотника» с применением ракет класса «воздух — поверхность». «Охотник» станет полноценной многофункциональной машиной, которую можно будет использовать в варианте дальнего беспилотного истребителя-перехватчика.

Ранее в Минобороны официально сообщали о первых полетах беспилотника «Охотник», в ходе которых проверялись только его летные качества и работа основных систем.

Разработанный в ОКБ Сухого «Охотник» является первым тяжелым российским беспилотником с ударными функциями. Планер аппарат выполнен по схеме «летающее крыло» с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

По данным полученным из открытых источников, БПЛА имеет длину 14 метров, размах крыла 19 метров, взлетную массу 20 тонн. Максимальная скорость «Охотника» достигает 1000 километров в час.