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Америка опробовала пилотируемый истребитель шестого поколения с искусственным интеллектом

, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]

Америка опробовала пилотируемый истребитель шестого поколения с искусственным интеллектом
Фото: соцсети

ВВС США всего за один год спроектировали, построили и испытали новый истребитель, который будет иметь своего рода второго пилота - искусственный интеллект. Это надежный компьютерный алгоритм, на который пилоты-люди могут полагаться при выполнении запредельно сложных задач в воздухе. Судя по всему, речь идет о самолете шестого поколения. Об этом сообщает портал Thema-news.

Помощник министра Военно-воздушных сил США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер еще в сентябре потряс мир, неожиданным сообщением о существовании секретного истребителя нового поколения, предназначенного для завоевания господства в небе - Next Generation Air Dominance (NGAD).

ВВС США не сообщают никаких подробностей об истребителе шестого поколения, только подтверждая, что он существует, и что он уже испытывается в полете. Но все же какая-то информация просачивается в сеть. Например (через Breaking Defense), что у NGAD будет «второй пилот с искусственным интеллектом, возможно, даже ARTU».

Его условно называют R2 (по аналогии с известным кинофильмом «Звездные войны»). Ропер и его команда использовали компьютерную программу µZero для управления самолетом-шпионом U-2. Испытания проводились на прошлой неделе в Калифорнии, что стало первым случаем, когда ИИ контролировал боевую авиационную платформу ВВС США.

Америка опробовала пилотируемый истребитель шестого поколения с искусственным интеллектом

В этом новаторском эксперименте «команда» приняла участие в учениях, посвященных моделированию ракетной атаки. Самолету U-2 было поручено обнаруживать ракетные установки противника на земле. Пилот-человек следил за вражескими самолетами, а ИИ взял на себя тактическую навигацию и управление датчиками для поиска ракетных пусковых комплексов.

ША

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