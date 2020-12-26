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В ОАК уточнили, что было похищено с российского самолета «Судного дня» Ил-80

, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

В ОАК уточнили, что было похищено с российского самолета «Судного дня» Ил-80
Фото: соцсети

В ОАК возможно обнародовали тайну хищения, уточнив, чего лишился Ил-80, находившийся в Таганроге на ремонте. По словам представителей Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), самолёт прибыл в Таганрог для проведения плановых работ, вся аппаратура была демонтирована и перенесена в специальное помещение. После проведения работ обнаружилось, что именно она исчезла. Об этом сообщает ТК «Царьград», ссылаясь на новостное агентство ТАСС.

В ОАК не стали говорить, о каком конкретно оборудовании шла речь, однако пояснили, что оно, конечно же, не имеет отношения к базовому функционированию самолёта.

«В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолёта"», - объяснили журналисту из ТАСС в корпорации.

В ОАК также добавили, что после происшествия охрану на аэродроме, где стоял самолёт, усилили. В настоящее время следователи пытаются установить личности расхитителей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

«Самолёт судного дня» — это летающий командный пункт для первых лиц государства и высшего военного руководства страны, который способен управлять ядерной триадой.

ША

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