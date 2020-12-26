Американские военные готовы сместить Трампа силой, если он не покинет Белый Дом

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26 декабря 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Встревоженные старшие офицеры Вооруженных сил США готовятся к силовому смещению президента Дональда Трампа, если он объявит военное положение, чтобы продлить свою власть. Об этом пишет издание Newsweek.

Эксперты в области права утверждают, что объявление Трампом военного положения было бы эквивалентно государственному перевороту, событию, которого никогда не было в истории США. Военные США поклялись защищать Конституцию США, а не президента страны или даже сами Соединенные Штаты. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в ноябре совершенно ясно заявил о своей приверженности конституции.

«Мы не приносим присягу королю или королеве, тирану или диктатору. Мы не приносим присягу отдельному человеку. Нет, мы не приносим присягу стране, племени или религии. Мы присягаем Конституции. И каждый солдат, каждый моряк, летчик, морской пехотинец, береговой гвардеец, каждый из нас будет защищать и защищать этот документ», - подчеркнул Милли.

«Американские военные не играют никакой роли в определении исхода американских выборов», - заявили в совместном заявлении секретарь армии Райан Маккарти и начальник штаба армии генерал Джеймс МакКонвилл.

Различные средства массовой информации США в настоящее время сообщают об интенсивных обсуждениях между руководителями шести видов ВС относительно того, что будут делать вооруженные силы, если Трамп незаконно объявит военное положение несмотря на то, что Джо Байден уже был объявлен президентом Коллегией выборщиков.

Военное руководство США готовится к неизвестному, а Пентагон находится в состоянии повышенной готовности к возможному введению военного положения, сообщает Newsweek. Высшие офицеры обсудили, что они будут делать, если Трамп решит объявить военное положение.

Один из высших офицеров на правах анонимности заявил: «Неизвестно, что президент может сделать в следующем месяце. Хотя я уверен, что у военного руководства головы работают правильно, безумие беспрецедентно (речь о военном положении), и длиться оно может бесконечно».

Военная верхушка США согласна с тем, что у генералитета нет никаких шансов на участие в каких-либо схемах, связанных с отменой результатов выборов. Они обеспокоены тем, что Трамп призвал правые силы и поддерживающие Трампа полувоенные формирования, чтобы сорвать переходный период и принести насилие в Вашингтон (округ Колумбия).

Эксперты в области национальной безопасности и избирательного права согласны с тем, что для объявления Трампом военного положения нет никаких юридических оснований, но по-прежнему обеспокоены возможностью того, что он все еще рассматривает этот вариант.