ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

Постоянная выставка Студии военных художников имени Грекова открылась в парке «Патриот»

, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Постоянная выставка Студии военных художников имени Грекова открылась в парке «Патриот»
Фото: соцсети

Постоянная выставочная экспозиция Студии военных художников имени Грекова открылась в военно-патриотическом комплексе парка «Патриот» в Подмосковье. В прошлом году студия отметила 85-летие. Об этом сообщил ДИМК МО РФ.

«Учитывая огромный интерес к творчеству художников-грековцев, руководство Министерства обороны выступило с инициативой о создании постоянного выставочного павильона», - сказали в военном ведомстве.

«Впервые открывается постоянно действующий выставочный павильон Студии Грекова. Мы давно к этому шли, и, я думаю, что основатель Студии был бы этому рад. Здесь удивительные картины, наполненные яркими образами, скульптуры и другие произведения наших замечательных художников и скульпторов. Они могут быть увидены, восприняты, потому что здесь хороший свет, хорошее пространство и, надеюсь, хорошая и нужная творческая атмосфера», - сказал на церемонии открытия выставки заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

По его словам, в павильоне создана не только выставочная экспозиция, но и лектории, где дети, в том числе юнармейцы, будут обучаться лепке и рисованию.

«Я убежден, что этот павильон станет очередной точкой притяжения для всех желающих, для всех, кому интересно искусство Студии Грекова, для всех, кому интересны Вооруженные силы России», - добавил Картаполов.

Постоянная выставка Студии военных художников имени Грекова открылась в парке «Патриот»

Одна часть выставки посвящена произведениям о Великой Отечественной войне и истории России. Ещё в одном зале представлены произведения о современной армии и локальных конфликтах, созданные художниками в командировках: на учениях, в войсковых частях и в «горячих» точках планеты. В центре зала – экспозиция, посвященная скульптурным произведениям грековцев.
В кинозале павильона будут демонстрироваться фильмы о студии и художниках разных поколений. Планируется, что для посетителей будут представлять мастер-классы художники и скульпторы студии.

ША

Политика

Сенатор от Крыма Цеков назвал «главную ошибку Киева» при создании независимой Украины

Сенатор от Крыма Цеков назвал «главную ошибку Киева» при создании независимой Украины

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что киевские власти при построении независимой Украины допустили серьезную ошибку. Так он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о «большой войне» с Россией.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью