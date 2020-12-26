Постоянная выставка Студии военных художников имени Грекова открылась в парке «Патриот»

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26 декабря 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Постоянная выставочная экспозиция Студии военных художников имени Грекова открылась в военно-патриотическом комплексе парка «Патриот» в Подмосковье. В прошлом году студия отметила 85-летие. Об этом сообщил ДИМК МО РФ.

«Учитывая огромный интерес к творчеству художников-грековцев, руководство Министерства обороны выступило с инициативой о создании постоянного выставочного павильона», - сказали в военном ведомстве.

«Впервые открывается постоянно действующий выставочный павильон Студии Грекова. Мы давно к этому шли, и, я думаю, что основатель Студии был бы этому рад. Здесь удивительные картины, наполненные яркими образами, скульптуры и другие произведения наших замечательных художников и скульпторов. Они могут быть увидены, восприняты, потому что здесь хороший свет, хорошее пространство и, надеюсь, хорошая и нужная творческая атмосфера», - сказал на церемонии открытия выставки заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

По его словам, в павильоне создана не только выставочная экспозиция, но и лектории, где дети, в том числе юнармейцы, будут обучаться лепке и рисованию.

«Я убежден, что этот павильон станет очередной точкой притяжения для всех желающих, для всех, кому интересно искусство Студии Грекова, для всех, кому интересны Вооруженные силы России», - добавил Картаполов.

Одна часть выставки посвящена произведениям о Великой Отечественной войне и истории России. Ещё в одном зале представлены произведения о современной армии и локальных конфликтах, созданные художниками в командировках: на учениях, в войсковых частях и в «горячих» точках планеты. В центре зала – экспозиция, посвященная скульптурным произведениям грековцев.

В кинозале павильона будут демонстрироваться фильмы о студии и художниках разных поколений. Планируется, что для посетителей будут представлять мастер-классы художники и скульпторы студии.