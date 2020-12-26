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383 семьи военнослужащих получили ключи от новых квартир в Подмосковье

, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

383 семьи военнослужащих получили ключи от новых квартир в Подмосковье
Фото: соцсети

Сегодня в подмосковном городе Наро-Фоминск состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир военнослужащим подразделений Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Ключи военнослужащим вручил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по строительству Леонид Шевченко. Новоселами станут 383 семьи военнослужащих (сдаются сразу два 9-этажных дома на 383 квартиры).

Формат нового жилья - «Заезжай и живи». Все помещения оснащены сантехническим и кухонным оборудованием, приборами учета, с отделкой «под ключ» и полной меблировкой. Два новых многоквартирных дома пополнят фонд служебного жилья в Подмосковье. Здания возведены специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России.

При строительстве использовались современные технологии с применением эффективной теплоизоляции. Здания оборудованы датчиками дыма и системой пожарной сигнализации. Общая площадь объектов более 22 тыс. кв м, из них жилая - около 12 тыс. кв м.

На придомовой территории обустроены детские игровые и спортивная площадки. Для удобства жителей во дворах оборудованы парковочные места. Отвечать за обслуживание и эксплуатацию нового дома будет структура Минобороны - ФГАУ «Росжилкомплекс», созданное в рамках перехода ведомства на единую систему управления и распределения специализированного жилфонда.

ФГАУ «Росжилкомплекс» призвано осуществлять весь спектр работ, связанных с недвижимым имуществом Минобороны России: от обеспечения военнослужащих жилыми помещениями до проведения благоустройства и содержания жилых зон на территории военных городков. Ранее данные функции были распределены между центральными органами военного управления и организациями.

«Одна из приоритетных задач сделать решение бытовых вопросов быстрым и легким. Для этого нами разработаны удаленные цифровые сервисы, к примеру, позволяющие отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу, оплатить квитанции без комиссии, передать показания приборов учета или заказать необходимую справку через мобильное приложение или в личном кабинете на сайте «Росжилкомплекс», - отметил руководитель ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Абраменков в ходе мероприятия по вручению ключей военнослужащим.

ША

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