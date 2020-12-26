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Турецкие войска и союзные им исламисты атаковали курдов на севере Сирии

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкие войска и союзные им исламисты атаковали курдов на севере Сирии
Фото: соцсети

В сирийской провинции Ар-Ракка произошел жесточайший бой между поддерживаемыми Турцией боевиками и курдскими военизированными отрядами из Сирийских демократических сил (SDF), находящимися под покровительством США. Об этом сообщает новостной портал «Аль-Масдар ньюбс», ссылаясь на свои источники.

При поддержке турецкой артиллерии боевики протурецких исламистских организаций совершили внезапное нападение в день Рождества на небольшую деревню Аль-Мушарифа (север провинции Ар-Ракка) недалеко от ключевого города Айн-Исса.

Поддерживаемые Турцией боевики пытались прорвать линию обороны Сирийских демократических сил в Аль-Мушарифе, но их решительная атака захлебнулась и цели не были достигнуты. Исламисты откатились на исходные позиции. В тот же день после недолговременного затишья джихадисты открыли артиллерийский огонь по городу Айн-Исса, на территории которого разорвалось несколько десятков снарядов. О потерях сторон и жертвах среди мирного населения информации нет.

ША

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