Правительственные войска Сирии укрепляют свои позиции в провинции Идлиб

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26 декабря 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сирийская арабская армия (САА) укрепляет свою оборону в провинции Идлиб после череды мощных атак джихадистских группировок. Об этом сообщает агентство «Аль-Масдар Ньюс», ссылаясь на Sputnik Arabic.

По имеющимся данным, на этой неделе Сирийская арабская армия подверглась ряду широкомасштабных атак формирований вооруженной оппозиции группировок: «Хайат Тахрир аш-Шам» и «Хуррас аль-Дин» (все три организации запрещены в России).

Сирийская арабская армия (САА) спешно укрепляет свои позиции на юге провинции Идлиб, где ожидаются новые попытки джихадистов перейти в наступление. Только за последнее время атакам исламистских вооруженных групп неоднократно подверглась линия обороны правительственных войск на участке фронта от населенного пункта Бенин до городка Кафр-Батиха в южном Идлибе. По информации, полученной от сирийских военных натиск противника, был чрезвычайно силен, джихадисты пытаются прорвать линию обороны САА для того, чтобы в последующем выйти в районы, контролируемые правительством Сирии и дестабилизировать там обстановку. Подразделения САА успешно отбивают многочисленные атаки исламистов, последние несут немалые потери в живой силе.