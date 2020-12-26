Турция обучает и вооружает армию ливийского правительства национального согласия

Аргументы Недели → Армия 13+

26 декабря 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Министерство обороны Турции не скрывает, что его военные инструкторы ведут в Ливии боевую подготовку армии Правительства национального согласия (ПНС), в настоящее время ведется учеба использования нового турецкого тяжелого вооружения. Об этом сообщило ливанское агентство «Аль-Масдар Ньюс».

Из Минобороны Турции поступила информация о том, что его военные специалисты «продолжают обучение ливийской армии в рамках соглашения о сотрудничестве и военных консультациях», подписанного между Анкарой и Триполи в прошлом году.

В частности, сообщается, что турецкие военные инструкторы организовали для ливийских сил курсы обучения обращению с тяжелом вооружение таким, как ствольная артиллерия, ракетные системы залпового огня и крупнокалиберные минометы.

Напоминаем, что 27 ноября 2019 года Анкара и Ливийское правительство национального согласия, расположенное в Триполи, подписали два меморандума о взаимопонимании, укреплении безопасности и военного сотрудничества между двумя странами, а также о демаркации морских границ, что вызвало жесткий протест со стороны Ливийской национальной армии.

Турция является ключевым союзником ливийского Правительства национального согласия в его противостоянии с Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, которого поддерживают Египет и Объединенные Арабские Эмираты. На данный момент Анкара, по сути, стала единственным источником, из которого войска ПНС получают вооружения и боеприпасы. Более того Турция занимается подготовкой подразделений армии ПНС и даже осуществляет пополнение ее рядов за счет протурецких сирийских боевиков, счет которых в Ливии идет на тысячи. Стоит отметить, что только благодаря Анкаре ливийское Правительство национального согласие удерживает за собой Триполи и незначительные территории на западе с