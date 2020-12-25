США готовятся к военному ответу на консолидированные антиамериканские действия России и Китая

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25 декабря 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Военно-воздушные силы США в этом месяце продемонстрировали свою мощь в демонстрации силы на фоне растущей обеспокоенности Пентагона перспективой расширения военного соперничества Америки с такими странами, как Россия и Китай. ВВС США отрабатывают массированное применение своей боевой авиации на арктическом и тихоокеанском театрах военных действий. Об этом сообщает издание «Вашингтон Таймс».

Речь идет о военных учениях ВВС США, в ходе которых отрабатывается тактика, известная под кодовым наименованием «слоновая прогулка». Отрабатывается быстрый подъем максимального количества самолетов с аэродромов Аляски, подвергшихся внезапному нападению противника. Так, 18 декабря на базе ВВС Эйлсон, произошёл мини «Перл Харбор» , «противник» действовал в духе Второй мировой войны, 354-й истребительный авиаполк и 168-й авиаполк Национальной гвардии Аляски были атакованы, на взлетно-посадочной полосе была создана обстановка близкая к боевой.

Два авиаполка вынуждены были подниматься в воздух под «огнем противника». Командир 354-го истребительно авиакрыла (авиаполка) дал высокую оценку действиям своих подчиненных и с нескрываемым пафосом заявил, что «речь идет о демонстрации американской силы на арктическом театре».

В заявлении ВВС по этому поводу не упоминались ни Китай, ни Россия, но стоит учесть тот факт, что учения произошли всего за четыре дня до того, как российские и китайские вооруженные силы попали в заголовки мировых новостей, выполнив совместное патрулирование над западной частью Тихого океана.

Этот акт, совершенный 22 декабря, рассматривается Вашингтоном и его союзниками, как демонстрация тесного военного сотрудничества между РФ и КНР, и многие западные аналитики расценили его как совместную демонстрацию силы против Соединенных Штатов. Пентагон принимает соответствующие ответные действия, возможно, что в ближайшее время будут проводиться другие показательные силовые акции американского военного ведомства с участием союзников США.