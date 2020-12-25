Пентагон предрекает массовые беспорядки и введение военного положения в США

Аргументы Недели → Армия 13+

25 декабря 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пентагон ожидает, что из-за нежелания президента США Дональда Трампа признать поражение на выборах в стране возникнут массовые беспорядки и даже придется объявить военное положение. Военные считают, что Трамп уверен в подлоге на выборах со стороны демократов и «не сдастся без боя». Об этом сообщает портал EADaily, ссылаясь на издание The Newsweek.

Министерство обороны США обсуждает разные варианты развития событий 20 января - в день инаугурации Джо Байдена. Военные не исключают, что пока ещё действующий президент Дональд Трамп может устроить отчаянную попытку помешать церемонии вступления в должность своего оппонента. В качестве возможных сценариев рассматривается организация Трампом массовых беспорядков в Вашингтоне, объявление военного положения и введение в столицу регулярных войск. Также Пентагон не исключает, что армия может быть задействована в тех штатах, где, по мнению Трампа, были допущены фальсификации.