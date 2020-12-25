Индия передала ДЭПЛ советской постройки Военно-морским силам Мьянмы

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25 декабря 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Построенная в СССР для Индии дизель-электрическая подводная лодка проекта 877ЭКМ (экспортная модификация российской субмарины проекта 877 «Палтус») «Синдувир», накануне, 24 декабря, вошла в состав ВМС Мьянмы под названием «Минъе Тейнтхату». Об этом сообщает EADaily, ссылаясь на новостной портал mizzima.com.

В Янгоне состоялись праздничные мероприятия по случаю 73-летия ВМС Мьянмы (Бирмы). К торжествам было приурочено принятие субмарины в боевой состав Военно-морских сил страны. Подлодка «Синдувир» передана мьянманскому флоту Индией в декабре 2019 года. Она построена на Ленинградском адмиралтейском объединении в 1988 году.

Отмечается, что Мьянма сделала первый реальный шаг к тому, чтобы стать пятой страной в АСЕАН, имеющей подводный флот, и планирует использовать полученную дизель-электрическую подводную лодку для подготовки экипажей в преддверии закупки для ВМС Мьянмы новых подводных лодок российского производства.

Подлодка «Минъе Тейнтхату» советской постройки впервые была продемонстрирована в ходе военно-морских учений Мьянмы «Морской щит — 2020», которые прошло в октябре 2020 года в Бенгальском заливе.

Основной особенностью проекта 877ЭКМ (экспортный коммерческий модернизированный, разработан в рамках проекта 877 на верфи Ленинградского адмиралтейского объединения — ныне АО «Адмиралтейские верфи») стала возможность эксплуатации в тропических условиях. Всего с 1983 года по 2000 год было построено 18 субмарин проекта 877ЭКМ. Предельная глубина ее погружения составляет 300 метров, скорость полного подводного хода — 17 узлов, дальность плавания в подводном положении с экономической скоростью — 400 миль. Автономность — 45 суток. Численность экипажа — 52 человека.