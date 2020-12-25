В сенате США предложили принять закон о кибернетической защите против России

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25 декабря 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сенатор от Демпартии США Бен Кардин потребовал скорейшей защиты государственных органов страны из-за недавней хакерской атаки, в которой, как всегда, обвинили Россию. Он предложил срочно принять «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля». Об этом сообщает новостной портал «АПННА -Ньюс».



Кардин подчеркнул, что администрации действующего президента США Дональда Трампа необходимо «незамедлительно провести брифинг высокого уровня для Конгресса, поскольку подобная непрекращающаяся атака потенциально может быть расценена как акт войны». Сенатор является упорным сторонником мифа о «русских хакерах», постоянно «вмешивающихся» в американские дела.



Чтобы иметь возможность привлечь российских «агрессоров» к ответственности и дать им «почувствовать всю полноту последствий и серьезность ответной реакции властей США», президент должен содействовать принятию предложенного законопроекта, считает сенатор. Американский политик подчеркнул, что документ был разработан совместно республиканцами и демократами.