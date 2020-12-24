Дамаск и Москва готовятся к боевым действиям против Турции в северных сирийских районах

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24 декабря 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сирийская арабская армия (САА) переместила свои силы в северо-западные регионы мухафазы (провинции) АР-Ракка. Эксперты отмечают, что Дамаск, который ничего не делает без разрешения Москвы, готовится к вооруженному противостоянию с Турцией. Об этом сообщает новостной портал «Аль Масдар Ньюс», ссылаясь на сои источники.

Сирийская арабская армия сосредотачивает силы и средства вблизи границ провинции Ар-Рака в соседней мухафазе Алеппо, по информации источника эти войска готовятся к возможным боям против турецкой армии и союзных ей партизан за контроль над городом Айн-Исса. Тот же источник сообщил, что сирийская армия тесно сотрудничает со своими российскими советниками, сейчас ожидается решение командования в ожидании решения Сирийских демократических сил (СДС) о передаче вышеуказанного города под контроль Дамаска. Пока переговоры идут неудачно, но уже не однократно курдскими лидерами высказывалась мысль, что лучше отдать город Айн-Иса в руки Дамаска, чем оставить его туркам.

В настоящее время наблюдают движения турецких войск и протурецких формирований в направлении этого ключевого населенного пункта и важного транспортного узла на автотрассе М-4.