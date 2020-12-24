США и НАТО увеличивают число мероприятий боевой подготовки у северных границ России

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24 декабря 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

США и НАТО увеличивают число учебно-боевых мероприятий у северных границ России под предлогом сдерживания РФ в Арктике. Заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе. Сообщает ДИМК МО РФ.

«Также в последние годы отмечается активизация США и других стран НАТО в реализации комплекса мер по укреплению «северного фланга» альянса, в том числе увеличение учебно-боевых мероприятий, проводимых у наших северных рубежей под предлогом сдерживания России в Арктике», - сказал Герасимов.

Он отметил, что российское «присутствие в Арктике связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области добычи природных ресурсов в исключительной экономической зоне РФ».

«Россия имеет законное право устанавливать правила плавания в водах, находящихся под ее юрисдикцией, и вести контроль их выполнения другими государствами», - подчеркнул начальник Генштаба.