Возросшее число заходов кораблей НАТО в Черное, Балтийское и Баренцево моря вызывают опасения у РФ

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24 декабря 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Возросшее число заходов кораблей НАТО в Черное, Балтийское и Баренцево моря и увеличение количества полетов стратегической авиации США вызывает опасение у РФ, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе.

«Вызывает опасение кратно возросшее число заходов кораблей НАТО в Черное, Балтийское и Баренцево моря . Увеличилось также количество полетов стратегической авиации США», - сказал Герасимов.

Он напомнил, что ранее Россия предлагала партнерам в НАТО и США подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации. Начальник Генштаба отметил, что предложения включали возобновление диалога по военной линии для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес и вызывающих озабоченность у России и НАТО. «Начать можно было бы с консультаций на уровне военных экспертов», - пояснил Герасимов.

Также предлагалось принять меры по снижению активности военной деятельности вдоль линии непосредственного соприкосновения Россия-НАТО, действуя на основе взаимности и максимальной транспарентности. Кроме того, Россия предложила совершенствовать механизм предотвращения опасной военной деятельности в воздушном пространстве и на море, в первую очередь - на Балтике и в Черноморском регионе.

«Эти предложения неоднократно доводились, в том числе на Совете Россия – НАТО, однако никакой реакции на наши инициативы так и не получено», - подчеркнул начальник Генштаба.