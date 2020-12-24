В Генштабе ВС РФ отмечают усиление провокаций НАТО у границ РФ

Аргументы Недели → Армия 13+

24 декабря 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Генштабе ВС РФ отмечают явную антироссийскую направленность мероприятий подготовки войск НАТО и усиление провокационной деятельности альянса у российских границ. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе.

«Мероприятия подготовки войск альянса проводятся с явно выраженной антироссийской направленностью, в которые все больше вовлекаются внеблоковые страны. Отмечается усиление провокационной деятельности у российских границ», - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что также наблюдается существенный рост военных бюджетов стран НАТО, дальнейшее наращивание их военного потенциала.

«Продолжается бесконтрольное наращивание потенциала ПРО, что оказывает существенное влияние на баланс сил, давая одной из сторон преимущество в применении стратегических вооружений. Возрастает роль неядерных средств поражения, обладающих большой дальностью действия, высокой точностью и могуществом боевого оснащения», - перечислил начальник Генштаба. Он отметил, что применение этих средств позволяет решать задачи, которые ранее могли быть выполнены только с применением ядерного оружия.