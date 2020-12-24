В Генштабе ВС РФ отмечают обострение проблем глобальной и региональной безопасности в мире

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24 декабря 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Международная обстановка в настоящее время характеризуется дальнейшим обострением проблем глобальной и региональной безопасности, сохраняется конфликтный потенциал в Закавказье, террористическая активность в Сирии, Иране, Афганистане и Ливии. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе.

«В настоящее время международная обстановка характеризуется дальнейшим обострением проблем глобальной и региональной безопасности. Нарастанию напряженности в мире способствуют расширение масштабов терроризма и радикального экстремизма, продолжающийся глобальный экономический спад на фоне распространения коронавирусной инфекции, а также деструктивная внешняя политика ряда государств», - сказал Герасимов.

По его словам, «сохраняется конфликтный потенциал в Закавказье, террористическая активность в Сирии, Иране, Афганистане и Ливии». «Не снижается градус напряженности в ирано-американских отношениях», - добавил начальник Генштаба.