Во Франции застрелены трое полицейских

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24 декабря 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В центре Франции трое полицейских были застрелены и еще один ранен, сообщает китайское новостное агентство Синьхуа, ссылаясь на местные СМИ.

Полицейские, которые выехали по звонку в среду по поводу домашнего насилия в отдаленной деревне в департаменте Пюи-де-Дом, были застрелены 48-летним мужчиной, когда они пытались спасти женщину, которая нашла убежище на крыше дома.

«Они (офицеры) - наши герои», - написал в среду президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам министра внутренних дел Франции Джеральда Дарманина, мужчина поджег дом, который пытались потушить местные пожарные, и женщина, о которой сообщалось, была спасена.

Местные СМИ сообщили, что мужчина был найден мертвым после «очевидного самоубийства» в среду примерно в 1,5 км от дома, с «несколькими ножами и автоматом при нем».

По сообщениям, женщина была в безопасности, а полицейский, который был ранен при ее спасении, был доставлен в больницу. Министр отметил, что домашнее насилие стало самым ужасным бедствием в истории французских силовых структур, не считая террористических атак.