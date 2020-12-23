Что делать Секретной службе, если Трамп откажется покидать Белый дом?

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23 декабря 2020, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Секретная служба США не знает, что ей делать, если президент США Дональд Трамп, который не признаёт своё поражение на выборах, откажется покидать Белый дом после инаугурации Байдена. Об этом пишет ТК «Царьград», ссылаясь на американское СМИ.

Специалисты строят догадки на тему реализации сценария известно фильма «Один дома», в съемках одной из серий которого, к слову, Трамп принимал участие.

Судя по всему, у американских структур охраны высших должностных лиц нет подробных инструкций на этот счёт. Американское издание The Daily Beast поговорило с бывшими руководителями и сотрудниками правительственных агентств на предмет возможных действий силовиков в случае неповиновения. И все они называли разные сценарии.

Бывший высокопоставленный сотрудник Секретной службы предложил поговорить с семьёй Трампа, чтобы она уговорила политика покинуть Белый дом.

Я бы поговорил с руководителем выборного штаба, а затем с семьёй - с Иванкой (дочь Трампа) и другими детьми. И сказал бы: «Твоя работа - убедиться, что он ушёл», - отметил экс-сотрудник Секретной службы. Другой анонимный собеседник The Daily Beast предположил, что военные и Секретная служба просто не станут вмешиваться в ситуацию, поскольку выгонять бывших президентов из Овального кабинета не входит в круг их обязанностей.

Ещё один бывший агент Секретной службы, напротив, считает, что силовикам придётся заняться выдворением Трампа. «Ну, я полагаю, что по закону он будет нарушителем. Нам придётся его проводить», - не долго думая заявил он.