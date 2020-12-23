РВСН ВС РФ в этом году получат полк, вооруженный МБР с гиперзвуковыми комплексами «Авангард»

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23 декабря 2020, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Первый полк Ракетных войск стратегического назначения будет полностью перевооружен на новейший стратегический ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым управляемым боевым блоком. Об этом во среду 23 декабря 2020 года сообщило российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.



«Первый полк гиперзвуковых комплексов «Авангард», заступивший на боевое дежурство в конце 2019 года в Оренбургской области, будет доведен до полного состава (шесть шахтных пусковых установок) в конце 2021 года», — говорится в опубликованном агентством сообщении.



Новейший ракетный комплекс «Авангард», с гиперзвуковым управляемым боевым блоком, был разработан российскими конструкторами во главе с Гербертом Ефремовым в ответ на выход США из договора о противоракетной обороне.



29 декабря 2019 года новый ракетный комплекс, в составе первых двух ракет в шахтных пусковых установках и командного пункта, был поставлен на боевое дежурство в 13-ой ракетной Оренбургской Краснознамённой дивизии Ракетных войск стратегического назначения. В данной дивизии был сформирован первый ракетный полк, который оснащается комплексом «Авангард». Там же, в настоящее время, осуществляется строительство инфраструктуры для развертывания новых ракет комплекса.



Очередные две межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковым управляемым боевым блоком ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» заступят на боевое дежурство в 13-й ракетной дивизии 25 декабря 2020 года.