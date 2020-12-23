В Армейских играх 2021 года хотят участвовать около 50 стран
23 декабря 2020, 21:09[ «Аргументы Недели» ]
В Армейских международных играх, которые состоятся в 2021 году, заявили свое участие уже почти 50 стран, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета. Сообщает ДИМК МО РФ.
«На будущий год у нас сегодня уже заявили о своём участии почти 50 государств. Заявки продолжают поступать, и я надеюсь, что ничего не помешает нам в следующем году провести эти мероприятия», - сказал Шойгу. Он напомнил, что в «АрМИ-2020» приняли участие больше 30 стран, конкурсы проводились на территории пяти государств.
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